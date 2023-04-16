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Тренер рівнян висловив свою думку щодо поєдинку.

Головний тренер рівненського Вереса Юрій Вірт прокоментував результативну нічию у матчі проти Металіста, який завершився із рахунком 5:5.

"5:5 — це, мабуть класно для глядачів. Багато забитих голів. Я вважаю, що ми сьогодні втратили два очки. Ми дуже невдало розпочали гру. Металіст забив двічі після суто індивідуальних наших помилок. Довелося думати, як повертатися у гру. Команда зуміла проявити характер, зрівняти рахунок. Потім сталася гольова перестрілка, яка дозволила харків'янам зберегти лідерство до перерви.

У перерві я казав команді, що нам потрібно додавати, більш активно використовувати фланги. Тому що суперник закривав центр поля. Увімкнули швидкість, вийшли вперед. Гра давалася і мали забивати ще. Дмитро Кльоц повинен був закривати гру. Ще мали хороші моменти, в яких прекрасно зіграв голкіпер Металіста. У підсумку все це привело до пропущеного голу і до втрати двох очок. Загалом по другому тайму ми заслуговували на більше, ніж нічия.

Із захисниками в нас просто біда. Це ні для кого не секрет. Є травмовані, немає глибини складу. І ми дуже легко дали Металісту забити чотири м'ячі до перерви. З нетерпінням чекаємо повернення травмованих, щоб збільшувати конкуренцію і покращувати гру", — сказав тренер Вереса.

Відзначимо, що Металіст та Верес встановили рекорд результативності цього сезону УПЛ. Відео голів та огляд матчу між Вересом та Металістом дивіться на Football.ua.