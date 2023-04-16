Україна

Фахівець оцінив перемогу над Чорноморцем.

Головний тренер полтавської Ворскли Віктор Скрипник прокоментував перемогу над Чорноморцем в УПЛ з рахунком 1:0.

"Дуже важка гра. Більше часу ми проводили без м’яча, але чекали свого шансу, що і зробили. Дуже раді, але це не значить, що ми досягли всіх своїй цілей.

Дуже приємно вигравати на виїзді у такого суперника, який з п’яти матчів три зіграв у нічию, а два виграв. Сьогодні мої хлопці перевершили самих себе, з чим я їх і вітаю", — сказав Скрипник.

Відео голу та огляд матчу між Чорноморцем та Ворсклою можна дивитись на Football.ua.