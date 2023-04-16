Фахівець оцінив перемогу над Чорноморцем.
Віктор Скрипник, Getty Images
16 квітня 2023, 19:40
Головний тренер полтавської Ворскли Віктор Скрипник прокоментував перемогу над Чорноморцем в УПЛ з рахунком 1:0.
"Дуже важка гра. Більше часу ми проводили без м’яча, але чекали свого шансу, що і зробили. Дуже раді, але це не значить, що ми досягли всіх своїй цілей.
Дуже приємно вигравати на виїзді у такого суперника, який з п’яти матчів три зіграв у нічию, а два виграв. Сьогодні мої хлопці перевершили самих себе, з чим я їх і вітаю", — сказав Скрипник.
Відео голу та огляд матчу між Чорноморцем та Ворсклою можна дивитись на Football.ua.