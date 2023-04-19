У чемпіонаті України пенальті призначають кожних 197 хвилин ігрового часу.
Шахтар - Динамо, ФК Динамо Київ
19 квітня 2023, 15:50
Міжнародний центр спортивних досліджень CIES Football Observatory на своєму сайті опублікував рейтинг чемпіонатів по частоті призначення пенальті.
На сьомому місці розташувалася українська Прем'єр-ліга, де пенальті призначають кожні 197 хвилин.
Лідером рейтингу є єгипетська Прем'єр-ліга, де пенальті б'ють кожні 172 хвилини. На другому місці знаходиться саудівська Про-Ліга (178), а трійку замикає країна-404 (187).
Найменше пенальті призначають у другому дивізіоні чемпіонату Японії – кожні 613 хвилин.
Раніше УПЛ повідомила, що цього сезону найчастіше пенальті ставлять на користь Вереса — вісім разів. Друге місце у Шахтаря (7), а трійку замкнули Колос та Ворскла (6). Динамо лише на сьомому місці, маючи п'ять пенальті цього сезону.