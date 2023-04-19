Міжнародний центр спортивних досліджень CIES Football Observatory на своєму сайті опублікував рейтинг чемпіонатів по частоті призначення пенальті.

На сьомому місці розташувалася українська Прем'єр-ліга, де пенальті призначають кожні 197 хвилин.

Лідером рейтингу є єгипетська Прем'єр-ліга, де пенальті б'ють кожні 172 хвилини. На другому місці знаходиться саудівська Про-Ліга (178), а трійку замикає країна-404 (187).

Найменше пенальті призначають у другому дивізіоні чемпіонату Японії – кожні 613 хвилин.

Раніше УПЛ повідомила, що цього сезону найчастіше пенальті ставлять на користь Вереса — вісім разів. Друге місце у Шахтаря (7), а трійку замкнули Колос та Ворскла (6). Динамо лише на сьомому місці, маючи п'ять пенальті цього сезону.