Україна

У чемпіонаті України пенальті призначають кожних 197 хвилин ігрового часу.

Міжнародний центр спортивних досліджень CIES Football Observatory на своєму сайті опублікував рейтинг чемпіонатів по частоті призначення пенальті.

На сьомому місці розташувалася українська Прем'єр-ліга, де пенальті призначають кожні 197 хвилин.

Лідером рейтингу є єгипетська Прем'єр-ліга, де пенальті б'ють кожні 172 хвилини. На другому місці знаходиться саудівська Про-Ліга (178), а трійку замикає країна-404 (187).

Найменше пенальті призначають у другому дивізіоні чемпіонату Японії – кожні 613 хвилин.

Раніше УПЛ повідомила, що цього сезону найчастіше пенальті ставлять на користь Вереса — вісім разів. Друге місце у Шахтаря (7), а трійку замкнули Колос та Ворскла (6). Динамо лише на сьомому місці, маючи п'ять пенальті цього сезону.