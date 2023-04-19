Україна

Підсумки матчу Інгулець — Рух від наставника львів'ян.

Головний тренер Руху Віталій Пономарьов прокоментував поразку від Інгульця з рахунком 0:1.

"На жаль, за підсумками цього матчу варто робити аналіз дій не тільки футболістів, а й дії багато кого потрібно теж проаналізувати.

Якщо брати суто нашу команду, то ми програли чимало боротьби в першому таймі, що завадило нам здобути позитивний результат. Це стосується першої частини гри, бо в другому таймі вже розпочали грати в футбол, на який ми їх налаштовуємо. Тому другий тайм – більш-менш. Шкода, що не зрівняли рахунок, не змогли забити м’яч.

У нас багато молодих футболістів, тому, звичайно, психологія відіграє дуже серйозну роль на цьому етапі їхнього професійного становлення. Тим більше, що сьогодні видався бойовий матч із великою кількістю боротьби, свистків, незрозумілих рішень. Тому зрозуміло, що їм психологічно важко. Але треба рухатися далі, вчитися грати в таких складних ситуаціях.

Наступний матч у нас із Дніпром-1. Дуже серйозно будемо готуватися до цього суперника, налаштовуємося дати бій. У нас непроста ситуація. У кожній грі ми хочемо набирати очки", — цитує наставника офіційний сайт Руху.

Наступний матч петровський Інгулець зіграє в рамках гостьового дербі проти Олександрії, а львівський Рух навідається до дніпровського Дніпра-1. Звіт про матч Інгулець — Рух читайте у нас на сайті.