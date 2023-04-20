Україна

Ігор Михайлович попрощався з Павлом Шкапенком.

Після громадської панахиди та прощання із відомим футболістом Динамо 90-х Павлом Шкапенком, який пішов з життя 17-го квітня у віці 50 років, своїми спогадами про нього поділився президент Динамо Ігор Суркіс.

"Павло Шкапенко був одним з футболістів, які дуже впливали на гру команди. Ми всі пам’ятаємо, як він забивав Барселоні. Я чудово розумію Віктора Леоненка, який казав, що Шкапенко віддавався команді Динамо сповна. Тому звістка про його смерть, яку ми отримали кілька днів тому, справді трагічна.

Я дуже поважав Пашу, це була людина, яка вела за собою команду. Можливо, він був не таким помітним на полі, але з першої і до останньої хвилини і під керівництвом Сабо, і після приходу Валерія Васильовича Лобановського робив усе можливе, щоби команда перемагала. Він загалом дуже гарно грав. Це була людина, в якої футбол був на першому місці.

Чим Павло запам'ятався? Добрий, і у колективі у нього були дуже приємні стосунки з усіма. Тому Паша — це людина, яку ми будемо пам'ятати. Це людина, яка зробила великий внесок у команду київського Динамо", — приводить слова президента офіційний сайт клубу.