Україна

Тренерський штаб зможе розраховувати на гравця.

У рамках 22 туру чемпіонату України Динамо зіграє на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського з Шахтарем.

Як повідомляє офіційний сайт "гірників", до тренувань у загальній групі повернувся вінгер Мар'ян Швед.

Зазначимо, що в цьому сезоні український футболіст відіграв 11 поєдинків на клубному рівні, відзначившись чотирма голами та результативною передачею.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що було названо головного арбітра центрального матчу тура між Динамо та Шахтарем.