Україна

"Класичне" розсудить досвідчений український рефері.

Комітет арбітрів УАФ призначив офіційних осіб на матчі 22-го туру VBET Ліги. У його рамках у суботу, 22-го квітня (початок – о 17:00), київське Динамо зіграє на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського з донецьким Шахтарем.

Головним арбітром цього матчу призначено 43-річного Віталія Романова з Дніпра.

Асистенти арбітра – Володін В.В. (Херсон), Корнійко О.С. (Миргород Полтавської області)

Четвертий арбітр – Козорог К.В. (Київська область)

Спостерігач арбітражу – Овчар М.М. (Калуш Івано-Франківської області)

На грі буде працювати система VAR.

Арбітр VAR – Пасхал І.Ю. (Херсон)

Асистент арбітра VAR – Скрипка А.М. (Кропивницький)

Спостерігач арбітражу VAR – Покідько І.Р. (Полтава)

Раніше один з лідерів Шахтаря Артем Бондаренко висловився напередодні матчу проти Динамо.