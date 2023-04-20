"Класичне" розсудить досвідчений український рефері.
Віталій Романов, офіцінйи сайт Динамо
20 квітня 2023, 16:28
Комітет арбітрів УАФ призначив офіційних осіб на матчі 22-го туру VBET Ліги. У його рамках у суботу, 22-го квітня (початок – о 17:00), київське Динамо зіграє на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського з донецьким Шахтарем.
Головним арбітром цього матчу призначено 43-річного Віталія Романова з Дніпра.
Асистенти арбітра – Володін В.В. (Херсон), Корнійко О.С. (Миргород Полтавської області)
Четвертий арбітр – Козорог К.В. (Київська область)
Спостерігач арбітражу – Овчар М.М. (Калуш Івано-Франківської області)
На грі буде працювати система VAR.
Арбітр VAR – Пасхал І.Ю. (Херсон)
Асистент арбітра VAR – Скрипка А.М. (Кропивницький)
Спостерігач арбітражу VAR – Покідько І.Р. (Полтава)
Раніше один з лідерів Шахтаря Артем Бондаренко висловився напередодні матчу проти Динамо.