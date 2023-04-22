Україна

Хавбек оцінив матч проти Шахтаря.

Півзахисник київського Динамо Олександр Андрієвський прокоментував нічию у матчі проти донецького Шахтаря в УПЛ — 1:1.

"Готувалися, як завжди, як до звичайного матчу, але водночас розуміли, яка буде напруга у цьому поєдинку, адже ми зустрічалися із Шахтарем. Що стосується мотивації, вона була на найвищому рівні. Ми діяли дуже обережно, тому що розуміли, яка може бути ціна помилки – зависока".

Гол Андрієвського зі штрафного

"Як вплинув гол Шахтаря на гру? Майже жодним чином не вплинув. Просто після нього ми програвали і мали більше йти в атаку та більше ризикувати. Мій гол? Налаштовувався бити по воротах прямим ударом. Добре, що все вийшло".

В Динамо тимчасово змінився наставник

"Багато зіткнень типово для такого матчу. Це дербі, як кажуть, українське Класичне, тому це, дійсно, нормально для такого матчу. Ми готуємося від матча до матчу, нам потрібно перемагати в усіх поєдинках. Тому в таблицю зараз не дивимося", — сказав Андрієвський.

Відео голів та огляд матчу між Динамо та Шахтарем дивіться на Football.ua.