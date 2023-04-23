Україна

Фахівець оцінив поєдинок проти Чорноморця.

Помічник головного тренера Кривбаса Ігор Фокін висловився щодо поразки у матчі УПЛ проти Чорноморця з рахунком 3:2.

"Коментар буде короткий. Гра була напружена і цікава. На жаль, ми не втримали той рахунок, якого добивалися. Дуже розчаровані. Всі голи ще треба розібрати. Ми аналізували гру суперника: Чорноморець має швидких футболістів, вони активно використовують фланги. Помилки в нас є — тому треба працювати.

Сарнавський добре відіграв. Те, що пропустив голи — а там були й виходи один в один... Помилок там не було. Бодя — капітан команди, досвідчений футболіст. Ми розбираємо всю команду комплексно. Знали сильні сторони суперника загалом і конкретно кожного гравця. На жаль, пропустили три м'ячі...

У турнірну таблицю усі дивляться. Ви ж бачите, яка там щільність… Ми виходимо і граємо кожен матч. Наразі Кривбас — дебютант Прем'єр-ліги. Ми виходимо, граємо, стараємось. Чи є таке завдання — увійти в топ-5? Задачу стати п'ятими ніхто перед нами не ставив. Ми боремся у кожному турі і граємо на перемогу.

Чи тяжко без Вернидуба? Хлопці звикли, коли він поруч. Тяжкувато. На жаль, сьогодні виникла така ситуація. Емоції, емоції...", — сказав Фокін.

Відео голів та огляд матчу між Кривбасом та Чорноморцем дивіться на Football.ua.