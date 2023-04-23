Україна

Тренер "моряків" поспілкувався зі ЗМІ після гри.

Головний тренер Чорноморця Роман Григорчук оцінив перемогу над Кривбасом в УПЛ з рахунком 3:2.

"Якщо говорити з огляду на емоції, то ми дуже задоволені. Обіграти Кривбас у Кривому Розі — для нас на даному етапі це досить велика перемога. Ми дуже цим задоволені. А ще хочу згадати, що наші шановні фанати змогли бути на грі. Хоча слово шановні тут не передасть всіх емоцій — наші Герої. Я так сильно хотів, щоби ми виграли та подарували їм цю перемогу. Тому сьогоднішня звитяга — для вболівальників. Здоров’я їм, а всім нам — скорішої перемоги.

Голи вдалися за футбольними мірками невипадковими: всі вони були внаслідок певних вдало розіграних взаємодій. Це додає нам впевненості, бажання йти далі, розвиватися і прогресувати. І, звісно, підійматися в турнірній таблиці. Юрій Вернидуб для мене — людина особлива. По життю нас багато чого пов’язувало. Коли перетинаємося, завжди маємо про що поговорити. Нині ми — суперники, але все було гідно, все було професійно. Завжди важко грати проти Юрія Вернидуба. Він — тренер дуже високого рівня.

Сьогодні сталося так, що виграли ми — і слава Богу. У цьому сезоні Чорноморець і Кривбас мають між собою по перемозі — так що рухаємося далі", — сказав Григорчук.