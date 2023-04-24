Україна

Пропонуємо вашій увазі коментар після матчу.

Старший тренер Олександрії Сергій Кравченко дав коментар після матчу чемпіонату України проти Інгульця, що завершився з рахунком 0:0.

"Я незадоволений грою, сподівалися на перемогу. Всі вже чекають на перемогу. Гра вдома, дербі, але вважаю, що нам дуже не вистачило спортивної злості, агресії та бажання. Інгулець переважав нас за бажанням, хоч це й дивно. Будемо працювати — голову не треба опускати, через п'ять днів наступна гра.

Знали, що Інгулець – одна з найкращих команд цього року, що не дозволяє багато біля своїх воріт. Ми 80% ігрового часу були на їхній половині, але створили дуже мало гольових моментів. Це насторожує — будемо працювати", — сказав Кравченко в коментарі після матчу.

Нагадаємо, в минулому турі Інгулець мінімально здолав Рух та віддалився від зони боротьби за виживання.