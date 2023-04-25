Україна

Форвард харків'ян поділився своїми думками після гри зі Львовом.

Нападник Металіста 1925 Костянтин Бичек прокоментував перемогу своєї команди в матчі 22 туру УПЛ проти Львоа (2:0), в якому він відзначився голом.

"Гра проти Львова, мабуть, була більш складною, ніж легкою. Та й взагалі зараз Чемпіонат України такий, що кожна може відібрати очки у кожної. Тому всі матчі складні.

Я трошки відчував тиск через те, що не вдавалося забити. Майже в кожному матчі в мене бували гарні можливості, щоб відзначитися, але, на жаль, не виходило. Зараз — полегшення... Мабуть, трошки відпустило.

Гра у якості центрального нападника? У якості центрального нападника мені, в принципі, комфортно грати. З кожною грою намагаюся додавати, ставати все краще й краще на цій позиції.

Гол+перемога — це, напевно, найкращий подарунок на день народження. Щодо спортивних побажань, то найчастіше мені бажали, щоб забивав побільше голів. А сам собі бажаю, звісно, максимальних досягнень", - наводить слова Бичека прес-служба клубу.

Раніше Football.ua проаналізував та підбив підсумки минулого 22 туру УПЛ.