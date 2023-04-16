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Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем'єр-ліги, що відбувся 15 квітня 2023 року, 15:00.

Харківський Металіст 1925 у матчі 21 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі не зміг обіграти Олександрію.

Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0. Команда Руслана Ротаня більше володіла м'ячем і створювала моменти біля воріт харків'ян, але забити не вдалося. У господарів був лише один удар по воротах суперника – не точний.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Металіст 1925 — Олександрія в українській Прем'єр-лізі-2022/23:

Металіст 1925 — Олександрія 0:0

Металіст: Сидоренко — Жичиков, Ткачук, Курило, Капінус — Габелок — Русин, Вачіберадзе (Чирук, 61), Кравченко (Безуглий, 86), Дмитренко — Бичек (Ткачук, 78)

Олександрія: Шевченко — Мірошніченко, Логінов, Бондаренко (Бабогло, 46), Цуріков (Кожушко, 61) — Михайленко (Мустафаєв, 61), Ковалець — Калитвинцев, Сігеєв (Волошин, 74), Третяков (Шулянський, 80) — Кулаков

Попередження: Кравченко, Безуглий, Жичиков — Бондаренко