Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем'єр-ліги, що відбувся 15 квітня 2023 року, 15:00.
Металіст 1925 — Олександрія, ФК Олександрія
16 квітня 2023, 11:19
Харківський Металіст 1925 у матчі 21 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі не зміг обіграти Олександрію.
Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0. Команда Руслана Ротаня більше володіла м'ячем і створювала моменти біля воріт харків'ян, але забити не вдалося. У господарів був лише один удар по воротах суперника – не точний.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Металіст 1925 — Олександрія в українській Прем'єр-лізі-2022/23:
Металіст 1925 — Олександрія 0:0
Металіст: Сидоренко — Жичиков, Ткачук, Курило, Капінус — Габелок — Русин, Вачіберадзе (Чирук, 61), Кравченко (Безуглий, 86), Дмитренко — Бичек (Ткачук, 78)
Олександрія: Шевченко — Мірошніченко, Логінов, Бондаренко (Бабогло, 46), Цуріков (Кожушко, 61) — Михайленко (Мустафаєв, 61), Ковалець — Калитвинцев, Сігеєв (Волошин, 74), Третяков (Шулянський, 80) — Кулаков
Попередження: Кравченко, Безуглий, Жичиков — Бондаренко