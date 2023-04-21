Україна

Всі гроші за штрафи будуть перераховані на платформу UNITED24.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ на своєму черговому засіданні ухвалив кілька рішень за підсумками минулих матчів української Прем'єр-ліги.

За неналежну поведінку офіційних осіб Кривбасу, яка мала місце 14 квітня після матчу 21 туру УПЛ проти Миная, враховуючи повторність порушення, КДК УАФ зобов'язав Кривбас виплатити штраф у розмірі 75 тисяч гривень.

Нагадаємо, після гри з Минаєм, головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб жорстко розкритикував арбітра, після чого продовжив виплескувати емоції на прес-конференції. Подібна ситуація відбувалася у матчі першого туру проти Колоса.

За неналежну поведінку офіційних осіб Металіста 1925 після матчу 21 туру УПЛ проти Олександрії, який пройшов 15 квітня, КДК УАФ зобов'язав Металіст 1925 виплатити штраф у розмірі 50 тисяч гривень.

Тут була схожа ситуація, в якій під час матчу був вилучений головний тренер харків'ян Едмар, який на прес-конференції заявив, що не дивується такому суддівству в УПЛ.

Нагадаємо, що на час дії воєнного стану кошти, отримані УАФ як обов’язкові грошові внески клубів за рішеннями КДК УАФ, перераховуються на платформу United24.

Після 21 туру Кривбас набрав 28 очок та посідає сьоме місце в УПЛ, а у Металіста 1925 — 22 бали та десятий рядок.