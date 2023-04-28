Україна

Англієць зможе допомогти своїй команді.

Атакувальний півзахисник Руху Вів Соломон-Отабор пропустив гру проти Дніпра-1 (2:3) в УПЛ. Футболіст вже тренується в загальній групі команди.

Англійський футболіст відбув дискваліфікацію і готовий вийти на футбольне поле в протистоянні з Ворсклою.

"Почуваюся дуже добре, готовий зіграти в найближчому матчі та допомогти команді. Під час того, як пропускав одну зустріч, тренувався інтенсивно, тепер буду радий знову повернутися в гру.

В нашої команди зараз серія невдач, але навіть за таких обставин варто зберігати позитивне налаштування, дослухатися до настанов тренерського штабу та виправляти ситуацію в наступних поєдинках. Сподіваюся, що все в нас буде добре.

Знаю, що Ворскла – це хороша команда, там є сильні футболісти. Але і в нас є гравці високого класу, тому ми повинні продовжувати робити те, що запланували, добре тренуватися та наполегливо готуватися.

Потрібно діяти так само, як у першій зустрічі з цим суперником, коли ми перемогли його на виїзді, – пресингувати, атакувати, вдало захищатися. Тоді можемо розраховувати на повторний успіх із Ворсклою", — цитує футболіста офіційний сайт Руху.

Матч між Рухом та Ворсклою пройде 29 квітня та розпочнеться о 15:00 за київським часом.