Україна

Виконуючий обов'язки головного тренера киян — про гру проти Металіста.

Динамо в рамках поєдинку двадцять третього туру чемпіонату України здобуло перемогу з рахунком 3:1 над Металістом.

Виконуючий обов’язки головного тренера Динамо Олександр Шовковський дав коментар після гри.

Про хвилювання від першої гри у якості тренера з тим, яке було, коли ви були гравцем:

"Це інші хвилювання. Коли ти грав, ти відповідав за свої дії, відповідав, певною мірою, за настрій. Маючи за плечима великий досвід ти відчуваєш, яким чином ти можеш вливати на колектив, на команду, на гравців. Ти маєш бути впевненим у собі. У принципі, така сама впевненість має виходити і від тренера. Але в першу чергу я хочу наголосити на тому, що у нас є головний тренер. На жаль так сталося, що у нього виникли проблеми зі здоров’ям. Ми всі бажаємо йому якнайшвидшого одужання і хочемо, щоб операція пройшла без якихось ускладнень.

Стосовно мого першого досвіду у якості керманича команди – ми постійно були на зв’язку з головним тренером. Є система підготовки, яка не змінюється, змінювати її в жодному сенсі неможливо. Все відбувається так, як планувалося".

Про оцінку гри:

"Все, в принципі, було нормально. Ми контролювали гру, хоч не все вдавалося. У нас були моменти в першому таймі, які ми мали реалізовувати. Розуміли, за рахунок чого буде грати наш суперник. Декілька гострих випадів ми пропустили. Потім ми забили два м’ячі, і нібито все мало бути чудово. Але далі була прикра помилка, і команда розгубилася. Будемо розбиратися, чому так сталося. Проблема не в тому, що хтось помилився і ми пропустили гол. Помиляються всі. Проблема в тому, що після голу ми чомусь розгубилися. Після того як пропустили, почався якийсь сумбур, який тривав до третього забитого м’яча".

Про вплив на гру вилучення у супротивника:

"Ви, мабуть бачили, що ми намагалися активно не давати супернику розігрувати м’яч. А коли у нас стало на одного гравця більше, нам стало набагато простіше це робити. Ми притиснули суперника і намагалися пришвидшити гру для того, щоб обмежити суперників у часі та просторі, змусити їх помилятися. Нам це, в принципі, вдалося. Але індивідуальна майстерність має бути завжди і всюди. І в обороні, і в атаці, і в передачах м’яча. Ми наголошували, говорили гравцям, що не зможемо забити гол, якщо не будемо бити по воротах. Сьогодні дальні удари призвели до першого голу, а потім хороші комбінації допомогли нам забити другий та третій м’ячі".

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу чемпіонату України Металіст — Динамо.