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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 22 квітня.

Весняний період триває в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до четвертого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У суботу, 22 квітня:

Київське Динамо та донецький Шахтар зіграли внічию в Класичному.

Іспанська Жирона з Віктором Циганковим у складі програла Вальядоліду.

Дортмундська Боруссія знову очолила чемпіонські перегони на тлі перемоги над Айнтрахтом.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.