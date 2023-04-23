Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 22 квітня.
Весняний період триває в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до четвертого місяця 2023 року.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У суботу, 22 квітня:
Київське Динамо та донецький Шахтар зіграли внічию в Класичному.
Іспанська Жирона з Віктором Циганковим у складі програла Вальядоліду.
Дортмундська Боруссія знову очолила чемпіонські перегони на тлі перемоги над Айнтрахтом.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.