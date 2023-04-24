Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 24 квітня 2023 року, 15:00.

Програму 22 туру УПЛ закривали в Олександрії на стадіоні Ніка, де однойменна команда приймала Інгулець. За 90 хвилин команди так і не змогли розпечатати ворота один одного — арбітр зафіксував суху нічию.

У наступному турі Олександрія зіграє в гостях у криворізького Кривбасу, а петровський Інгулець прийматиме дніпровський Дніпро-1.

Огляд матчу:

Олександрія — Інгулець 0:0



Олександрія: Шевченко — Мірошніченко, Бондаренко, Логінов (Савченко, 37), Цуріков (Копина, 39) — Мустафаєв (Волошин, 75), Сігеєв, Ковалець — Калітвінцев (Кожушко, 57), Кулаков (Шулянський, 58), Третьяков.



Інгулець: Білик — Нагієв, Ковальов, Поспєлов, Мельничук — Клименко, Запорожець, Кухарук (Козиренко, 89) — Головкін (Одарюк, 69), Резепов (Марусич, 68), Смоляков.



Попередження: Логінов — Мельничук