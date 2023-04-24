Україна

Дніпро-1 вирвав перемогу над Рухом у компенсований час

Колектив Олександра Кучера безглуздим чином утратив перевагу в два м'ячі за ходом першого тайму, після чого реалізував героїчний сценарій порятунку трьох очок.

Дніпро-1 — Рух, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Дніпро-1 — Рух 3:2

Голи: Сарапій, 9, Довбик, 28 (пен.), Когут, 90+3 — Таллес, 33, Климчук, 38



Дніпро-1: Макс Валеф — Адамюк (Хайнер, 80), Сарапій, Сваток, Назаренко (Матарріта, 62) — Бабенко (Танковський, 72) — Гуцуляк, Піхальонок, Рубчинський (Пеглоу, 61), Бланко (когут, 79) — Довбик.



Рух: Паньків — Кітела (Лях, 46), Дідик, Слюсар, Мисик (Столярчук, 71) — Довгий (Підгурський, 61) — Альваренга, Таллес, Едсон (Карабін, 72), Руніч — Климчук.



Попередження: Бланко, Піхальонок, Когут — Кітела, Довгий