Україна

Тренер "моряків" — про невдалий матч із луганцями.

Головний тренер одеського Чорноморця Роман Григорчук прокоментував поразку луганській Зорі в УПЛ — 1:3.

"Ми програли й дуже цим незадоволені. У нас були непогані відрізки у першому і другому таймі. Але не було стабільності — ми то грали, то зупинялися, наче чогось боялися і втрачали м'яч в простих ситуаціях. Як наслідок, доводилось багато часу проводити в обороні, а у протистоянні з такою командою як Зоря це дуже непросто.

Голи після помилок? Це не були помилки, це була перевага суперника у швидкості. Так, це можна було нівелювати, але в цілому було помітно, що різні рівні швидкісних даних спортсменів.

В матчі із Шахтарем ми також пропустили швидкий гол, але це не впливає на нас. Ми не рахуємо це помилкою, це наш стиль гри. При такому стилі гри ми набрали певну кількість очок. З таким стилем ми сподівались здобути очки і в матчі з Зорею. Якщо людина помиляється технічно і після цього ми пропускаємо — це складова гри. Важливо навчитись грати так, щоб не боятись використовувати середній пас, довгий, чи короткий пас".

"Я б не сказав, що сьогодні у нас були якісь кардинальні тактичні зміни. Якщо захисник виходить не справа, а зліва — це звичайна річ. Вони можуть в одній грі мінятися флангами й це є нормально. У нас випав Олефіренко тому Брагару грав вище.

Алефіренко? Він не грав через перебір жовтих карточок. Але нам дійсно не вистачає будь-якого футболіста, адже у нас не настільки великий резерв, щоб ми могли замінити одного, двох, трьох футболістів з основної обойми. Ми відчуваємо втрату будь-якого футболіста. Любого. Ми повинні бути інакше укомплектовані у порівнянні з тим, як є сьогодні", — сказав Григорчук.

Відео голів та огляд матчу між Зорею та Чорноморцем дивіться на Football.ua.