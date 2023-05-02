Україна

Функціонер Шахтаря — про актуальну інформацію у ситуації щодо суперечки з ФІФА.

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін узяв участь у міжнародній конференції SportsPro Live 2023 у Лондоні, під час якої розповів про поточну ситуацію навколо конфлікту з Міжнародною федерацією футболу.

– Проживаючи в Португалії, я помічаю, як і всі, хто стежить за футболом, послання щодо підтримки України та українські прапори в усіх трансляціях у всіх вищих лігах. І було неймовірно бачити, як світ футболу об’єднався, щоб підтримати вас. Багато тих, хто підтримав вас. Інші цього не зробили. Ви згадали випадок втрати багатьох своїх гравців безкоштовно, оскільки ФІФА запровадила Додаток 7 до Регламенту, де дозволила гравцям розривати контракти через конфлікт. Як ви впоралися з цим? Я думаю, що багато хто з цих гравців коштував великих грошей на трансферному ринку, на літньому трансферному ринку. Як це вплинуло на клуб?

- До того як ФІФА запровадила цей Додаток 7, ми багато разів намагалися зв’язатися з ФІФА, але відповіді не було. Ми багато разів стукали у двері, але ніхто не відкривав. Коли читаєш і слухаєш виступи президента ФІФА, він завжди говорить, що ми одна футбольна сім’я. Але саме тоді Україна не входила до неї. Ми були поза цим процесом. Як можна ухвалити рішення про запровадження Додатка 7, не консультуючись, не контактуючи зі сторонами, що страждають найбільше? З українським менеджментом не зв’язувались.

Вони не спілкувалися ні з українською Прем’єр-лігою, ні з українськими клубами. Вони тільки видали цю статтю – і ми втратили половину команди. Наразі ми втратили інвестиції на 40 мільйонів євро. І, наскільки я розумію, зараз ФІФА хоче продовжити цей Додаток 7, і ми додатково втратимо 40 мільйонів євро. Тому ми втрачаємо впевненість у тому, що робимо, рішучість продовжувати інвестувати в український футбол, тому що захисту немає. Ми – самі. Ми самі намагаємося захистити себе. Тому маємо багато питань, і нам потрібно багато чого змінити в тому, як ФІФА повинна реагувати та яку увагу приділяти українським клубам, а також іншим великим і малим клубам.

– Очевидно, що ECA, яка є настільки впливовою у європейському футбольному світі, могла б надати підтримку щодо відповіді ФІФА. На вашу думку, що вони можуть зробити, щоб допомогти, якщо ви зустрінетеся з Нассером Аль-Хелаїфі, головою ЕСА?

– Питання в тому, що я задоволений уже тим, що ми почали цей процес, бо коли тобі хтось відкриває двері, ти розумієш, що тебе хтось почав слухати. Не думаю, що до тебе надто прислухаються. Але найголовніше – просто почати цей процес, побачити, що ти тут не один, зрозуміти, що тобі хтось може допомогти. ФІФА досить жорстка організація, і я не вірю, що вони звернуть якусь увагу навіть на ECA. Але чому ми спілкуємося з ECA? Тому що тиждень тому я бачив підписаний меморандум про взаєморозуміння з ФІФА. Як я розумію, це означає, що вони повинні слухати одне одного і допомагати одне одному.



– Учора в Брюсселі ми побачили запуск нового проєкту – Союзу європейських клубів (UEC), і вони стверджують, що представлятимуть більше середніх та малих клубів у Європі. Яким ви бачите вихід UEC у європейський футбольний простір?

– Насправді нас теж запросили, запросили до цієї організації, навіть до правління цієї асоціації. Тому для мене це дуже позитивний процес, бо якщо немає результату стосовно того, аби середні й малі клуби були почутими, якщо немає рішень щодо цих клубів, то так, ця організація має право бути відкритою і мати підтримку з боку середніх і малих клубів. Якщо вони запрошують нас, ми долучимося.

Нагадаємо, раніше Сергій Палкін розповів про те, наскільки сильно на фінансову ситуацію клубу вплинув зимовий трансфер 22-річного вінгера Михайла Мудрика до лондонського Челсі.