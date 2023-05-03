Україна

Наставник харків'ян дав короткий коментар після гри з Дніпром-1.

Виконувач обов'язків головного тренера Металіста Періца Огнєнович прокоментував поразку від Дніпра-1 (0:5) у матчі 24 туру УПЛ.

"На жаль, через дискваліфікацію та травми ми не змогли розраховувати на ряд основних гравців. Суперник це використав та забив три м’ячі у першому таймі. Потім, звичайно, на досвіді Дніпро-1 гру закрив.

Цей поєдинок вже зіграно, потрібно готуватися до наступних матчів, які будуть для нас вирішальними. Це будуть матчі навіть не за три, а за шість очок кожний", - наводить слова Огнєновича прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Дніпро-1 — Металіст.