Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем’єр-ліги, що відбувся 3 травня 2023 року, 13:00.

У 24-му турі АПЛ один із лідерів чемпіонату Дніпро-1 розгромив команду, яка бореться за виживання — Металіст. Героєм матчу став Пеглоу, який оформив хет-трик й асистував Олексію Гуцуляку.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Дніпро-1 — Металіст в УПЛ:

Дніпро-1 — Металіст 5:0

Голи: Пеглоу, 33, 40, 90, Гуцуляк, 43, Підлепенець, 76

Дніпро-1: Рибак — Хайнер (Лучкевич, 79), Сарапій, Адамюк, Матарріта (Назаренко, 59) — Когут (Рубчинський, 59), Танковський — Гуцуляк (Пыдлепенець, 63), Пихальонок (Танчик, 63), Пеглоу — Довбик

Металіст: Костик — Шамич (Рязанцев, 46), Малумандсоко, Ніколишин (Дігтяр, 64), Ралюченко — Багачинський, Чайковський (Валенсіо, 35), Панасенко (Сичнук, 78) — Наумець, Прядун (Мізюк, 46), Чідомере

Попередження: Прядун, Ніколишин