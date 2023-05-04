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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 24-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють полтавська Ворскла та Динамо Київ.

Полтавська Ворскла прийматиме київське Динамо в рамках двадцять четвертого туру української Прем'єр-ліги.

Віктор Скрипник, після нічиєї проти львівського Руху (1:1), залучив до стартового складу Феліпе до пари центральних захисників.

Олександр Шовковський, на тлі перемоги над харківським Металістом (3:1), використає з перших хвилин Кабаєва ліворуч в атаці.

Ворскла: Ісенко — Пердута, Феліпе, Кравець, Бацула — Челядін, Павлюк — Сефері, Олійник, Кане — Степанюк.

Запасні: Домолега, Мельник, Крупський, Рамірес, Черниш, Скляр, Кулаковський, Лопес, Нестеренко.



Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Сирота, Дячук, Вівчаренко — Сидорчук, Андрієвський — Беніто, Буяльський, Кабаєв — Ванат.

Запасні: Бущан, Моргун, Попов, Перріс, Рамірес, Гармаш, Лонвейк, Царенко, Дубінчак, Гусєв, Волошин, Рамадані.



Гра Ворскла — Динамо Київ почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.