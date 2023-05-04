Англія

В чемпіонаті Англії визначають найкращого гравця минулого місяця.

В АПЛ традиційно вибирають найкращого гравця місяця. На черзі — квітень. Претендентів на звання найкращого гравця минулого місяця — вісім.

До списку потрапили Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті, 3 голи, 4 асисти), Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті, 6 голів, 2 асисти), Еберечі Езе (Крістал Пелас, 4 голи), Александер Ісак (Ньюкасл, 4 голи, 1 асист), Діогу Жота (Ліверпуль, 5 голів, 2 асисти), Домінік Соланке (Борнмут, 3 голи, 3 асисти), Оллі Воткінс (Астон Вілла, 5 голів, 1 асист) та Каллум Вілсон (Ньюкасл, 8 голів, 1 асист).

Проголосувати за найкращого гравця можна тут.

Раніше повідомлялось, що Ерлінг Голанд — абсолютний рекордсмен за кількістю голів у сезоні АПЛ.