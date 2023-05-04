Україна

Півзахисник провів вдалий відтинок.

Шахтар традиційно провів голосування серед вболівальників команди, щоб обрати найкращого гравця місяця.

Як повідомляє офіційний сайт "гірників", нагороду отримав півзахисник Артем Бондаренко (1 769 голосів). Він обійшов Тараса Степаненка (1445 голосів) та Георгія Судакова (1107).

Зазначимо, що у квітні 22-річний провів шість матчів, забивши чотири голами та віддавши три результативні передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Судаков потрапив до топ-15 найдорожчих молодих гравців не з топ-5 ліг світу.