Україна

Головний тренер Руха — про нічийний результат.

Металіст 1925 та Рух розписали суху нічию в матчі з двома видаленнями. Головний тренер Руха Віталій Пономарьов прокоментував гру.

"Звичайно, шкода, що не виграли, маючи чисельну більшість стільки часу. Але позиційну гру треба тренувати, це складний елемент футболу. До того ж, у Металісті 1925 є досвідчені футболісти, які вміють успішно захищатися та перебудовуватися за таких обставин. Ми ж не завжди вчасно, правильно та швидко приймали рішення, такі складні варіанти потрібно награвати. На жаль, взяли тільки одне очко сьогодні.

Хотілося би, щоби в обоймі перебували наші провідні футболісти, ціла група яких через травми й ушкодження пропускали і цю гру. Ми ще жодного матчу не зіграли оптимальним складом. Але в нас іншого виходу нема. Маємо багато хороших молодих і перспективних хлопців, тож вони грають у таких матчах. Сьогодні дехто з них теж отримав свій шанс.

Зрозуміло, що нам потрібно виконувати основне завдання – залишитися в Прем’єр-лізі. Працюємо над тим, щоби належно налаштовувати футболістів у психологічному плані. Із кожною грою вони отримують великий досвід, я в тих футболістів дуже вірю, це насправді хороші гравці.

Але у зв’язку з турнірною ситуацією на них упав такий тягар, з яким непросто справлятися навіть виконавцям із великим досвідом. Та все ж я думаю, що хлопці з цим впораються, і це дасть їм суттєвий поштовх у майбутньому", — наводить слова Пономарьова офіційний сайт Руха.

Нагадаємо, що на Football.ua доступний огляд матчу чемпіонату України між Рухом та Металістом 1925.