Півзахисник відновився після травми.
Дмитро Криськів, фото Шахтар
05 травня 2023, 17:20
Шахтар продовжує підготовку до матчу наступного туру чемпіонату України проти Олександрії, що відбудеться у неділю.
Як повідомляє офіційний сайт "гірників", до загальної групи команди повернувся півзахисник Дмитро Криськів.
Футболіст отримав пошкодження у матчі проти ПФК Львів, що відбувся 17 квітня.
Зазначимо, що в цьому сезоні на рахунку Дмитра Криськіва шість голів та чотири результативні передачі в 16 матчах за Шахтар.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Криськів, Корнієнко, Петряк та Різник тренувались за індивідуальною програмою.