Україна

Півзахисник відновився після травми.

Шахтар продовжує підготовку до матчу наступного туру чемпіонату України проти Олександрії, що відбудеться у неділю.

Як повідомляє офіційний сайт "гірників", до загальної групи команди повернувся півзахисник Дмитро Криськів.

Футболіст отримав пошкодження у матчі проти ПФК Львів, що відбувся 17 квітня.

Зазначимо, що в цьому сезоні на рахунку Дмитра Криськіва шість голів та чотири результативні передачі в 16 матчах за Шахтар.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Криськів, Корнієнко, Петряк та Різник тренувались за індивідуальною програмою.