Україна

Крім них на нагороду номіновано Бондаренка та Алефіренка.

Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті оголосила імена претендентів на звання найкращого гравця місяця за підсумками квітня.

До номінантів потрапили чотири футболісти:

- нападник Дніпра-1 Артем Довбик — вісім забитих голів та два асисти у шести матчах;

- півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко — чотири голи та три результативні передачі у семи іграх;

- форвард Зорі Едуардо Герреро — два забиті м'ячі та один асист у чотирьох зустрічах;

- нападник Чорноморця Даніїл Алефіренко — чотири голи у п'яти поєдинках.

Проголосувати за одного з кандидатів можна на офіційному сайті УПЛ. Голосування триватиме до 13.00, 12 травня.