Крім них на нагороду номіновано Бондаренка та Алефіренка.
УПЛ
06 травня 2023, 20:20
Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті оголосила імена претендентів на звання найкращого гравця місяця за підсумками квітня.
До номінантів потрапили чотири футболісти:
- нападник Дніпра-1 Артем Довбик — вісім забитих голів та два асисти у шести матчах;
- півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко — чотири голи та три результативні передачі у семи іграх;
- форвард Зорі Едуардо Герреро — два забиті м'ячі та один асист у чотирьох зустрічах;
- нападник Чорноморця Даніїл Алефіренко — чотири голи у п'яти поєдинках.
Проголосувати за одного з кандидатів можна на офіційному сайті УПЛ. Голосування триватиме до 13.00, 12 травня.