Україна

Стали відомі володарі нагород.

Найкращі в УПЛ у 24 турі, фото УПЛ

Найкращі в УПЛ у 24 турі, фото УПЛ

Українська Прем'єр-Ліга провела традиційне опитування серед фахівців експертної ради та визначила найкращого футболіста та тренера 24-го тура УПЛ.

Як повідомляє офіційний сайт організації, найкращим гравцем став форвард Дніпра-1 Пеглоу, а найкращим тренером — Олександр Шовковський.

Бразилець відзначився трьома забитими голами в матчі проти Металіста, тоді як Динамо Шовковського перемогло Ворсклу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ванат став найкращим гравцем Динамо у минулому місяці.