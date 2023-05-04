Стали відомі володарі нагород.
Найкращі в УПЛ у 24 турі, фото УПЛ
04 травня 2023, 20:34
Українська Прем'єр-Ліга провела традиційне опитування серед фахівців експертної ради та визначила найкращого футболіста та тренера 24-го тура УПЛ.
Як повідомляє офіційний сайт організації, найкращим гравцем став форвард Дніпра-1 Пеглоу, а найкращим тренером — Олександр Шовковський.
Бразилець відзначився трьома забитими голами в матчі проти Металіста, тоді як Динамо Шовковського перемогло Ворсклу.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ванат став найкращим гравцем Динамо у минулому місяці.