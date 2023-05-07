Україна

Новачок криворіжців поділився своїми думками про переїзд в Україну.

Новоспечений нападник Кривбасу Даніель Соса прокоментував свій перехід до українського клубу.

"Я щасливий нарешті приїхати до Кривого Рогу та приєднатись до Кривбасу. Останнім часом я був у розташуванні збірної Нігеру. Потім розв’язували питання з візами, аби я міг приїхати до України.

Попереду багато роботи. Перш за все хочу якнайшвидше влитись у новий колектив. Налаштований довести тренеру, що гідний грати у Кривбасі. Хочу забивати голи та приносити перемоги моїй новій команді", - наводить слова Соси прес-служба клубу.

Свій найближчий матч Кривбас проведе проти київського Динамо. Гра відбудеться завтра, 8 травня, о 13:00 за київським часом.