Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 25-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють криворізький Кривбас та Динамо Київ.

Криворізький Кривбас прийматиме київське Динамо на стадіоні Гірник у рамках двадцять п'ятого туру української Прем'єр-ліги.

Юрій Вернидуб, після нічиєї проти петровського Інгульця (0:0), залучив до стартового складу той самий набір виконавців.

Олександр Шовковський, на тлі перемоги над полтавською Ворсклою (2:1), використав із перших хвилин Дубінчака ліворуч у захисті.

Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго — Татарков, Луньов, Капіч — Хомченовський, Микитишин, Задерака.

Запасні: Сарнавський, Хома, Опанасенко, Рябов, Семотюк, Карпусь, Кораблін, Приходько, Дебелко, Шевченко, Соса.



Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Дячук, Сирота, Дубінчак — Сидорчук, Андрієвський — Беніто, Буяльський, Кабаєв — Ванат.

Запасні: Бущан, Вівчаренко, Боль, Перріс, Рамірес, Гармаш, Караваєв, Лонвейк, Малиш, Царенко, Волошин, Рамадані.



Гра Кривбас — Динамо Київ почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.