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  • Україна

    08 травня 2023, 07:30

    Кривбас — Динамо. Напередодні

    Вернидуб проти Динамо — справжня класика УПЛ.

    У Нещерета сьогодні очікується складний матч / ФК ДИНАМО
    У Нещерета сьогодні очікується складний матч / ФК ДИНАМО 08 травня 2023, 07:30

    В рамках 25-го туру УПЛ Кривбас прийме Динамо.

    КРИВБАС — ДИНАМО

    ПОНЕДІЛОК, 13:00. "ГІРНИК", КРИВИЙ РІГ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

    Нехай і не лише завдяки своїм зусиллям, а багато в чому завдяки Олександрії, але Кривбас стає дедалі явнішим фаворитом перегонів за Лігу конференцій. Команда почала достатньо забивати, мало пропускала вона і раніше, у другому колі виявилися несподівані відкриття (чого вартий один Кліщук) – і під керівництвом досвідченого тренера Кривбас почав впевнено рухатися дистанцією. Особливо хороші справи на рідній арені, де не втрималася навіть Зоря, для якої це взагалі єдина неперемога 2023-го року.

    Динамо ж за Шовковського йде начебто за рівнями складності. Якщо гра з Металістом була рівнем “easy” (як грати з таким суперником, показав нещодавно Дніпро-1), а Ворскла була повноцінним “medium” (є яскрава атака, але великі проблеми з обороною), то Кривбас на виїзді – це вже цілком “hard”.

    Безумовно, команда Вернідуба програла на своєму полі Чорноморцю, отримала 0:3 від Шахтаря, але це все одно були матчі, в яких суперник зумів показати якісну гру в атаці. Немає сумнівів, що Кривбас діятиме на контратаках, оборонятиметься великими силами – і якщо у Динамо виникнуть проблеми з останнім пасом, є ризик повторити долю Зорі, яка пропустила єдиний гол після стандарту і не змогла поставити нерозв'язних завдань перед Кліщуком та Ко.

    Великою проблемою для киян є дискваліфікація Дячука. Вона, по-перше, сама по собі показник недисциплінованості Максима: за 1227 хвилин у сезоні він уже вдруге позбавляє команду себе на найближчий матч. Перший був ще в Олександрії, за видалення, але також Дячук отримав чотири жовті в 13 повних матчах.

    При всіх своїх недоліках Дячук за пару місяців став незамінним гравцем київського клубу. Без нього, мабуть, доведеться повертати в основу Деніса Попова, який буквально тиждень тому подарував гол Металісту, і ставити його в пару до Сироти, який робив те саме на початку сезону. Хоча... Може, настав час Болю? Антон четвертий центральний захисник у команді, але він роздавав шалені аванси з юніорів. Але давати юніорам дебютувати в УПЛ, звісно, краще не на такому складному виїзді.

    Історія протистояння

    Ця версія Кривбасу єдиний матч проти Динамо програла у першому колі 1:3. Набагато цікавіше, що в Юрія Вернидуба у 25 матчах проти Динамо три перемоги, сім нічиїх та 15 поразок. Тут було дуже багато яскравого, можна виділити:

    - феєричну нічию 4:4, коли забили вісім різних людей. Мбокані, Буяльський, Мораес та Гармаш з одного боку – Харатін, Юрі, Сілас та Опанасенко з іншого;

    - виїзні перемоги 1:0 та 2:1 у сезоні-2016/17, який підвели межу під славним періодом Сергія Реброва;

    - перемога 2:0 у листопаді 2013-го, яка заслуговує на назву історичної. На той момент Зоря не знала перемог над грандом вже 20 років, зате мала в історії відносин, наприклад, 12 поразок поспіль;

    - при цьому Вернидуб, звичайно, періодично й дуже боляче отримував: двічі було 0:5, один раз 0:4.

    - але найважчий удар від нього Динамо отримало, мабуть, ще за першої дуелі з ним.

    Сезон-2011/12, 29-й тур. Динамо та Шахтар мають однакову кількість очок, золотий матч здається вже практично неминучим – як раптом Дмитру Козаченку абсолютно несподівано вдається видобути “сухар” проти складу з Шевченко та Ярмоленко у стартовому складі. Саме такими результатами не такий й молодий (на момент дебюту саме як головного тренера йому було 45 років) тренер Юрій Вернидуб, який отримав місце лише через відставку Чанцева, показав, що гідний більшого, ніж посада асистента.

    Орієнтовні склади

    Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго — Татарков, Луньов, Капіч — Хомченовський, Микитишин, Задерака

    Динамо: Нещерет — Тимчик, Сирота, Попов, Вівчаренко — Сидорчук, Андрієвський — Беніто, Буяльський, Кабаєв — Ванат

    Прогноз

    footballпрогноз 1:1

    Віталій Пасічний, Football.ua

    Команди

    Динамо Київ Кривбас

    Аналітика, Інтерв'ю, Чтиво

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