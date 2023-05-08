Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем'єр-ліги, що відбувся 8 травня 2023 року, 14:00.
Фото: УПЛ
08 травня 2023, 17:27
У 25-му турі УПЛ Ворскла поступилась Минаю. Ужгородці здолали полтавський колектив Віктора Скрипника.
У наступному турі Минай зіграє проти Дніпро-1, а Ворскла — проти Львова.
Огляд матчу:
Минай — Ворскла 2:0
Голи: Петько, 45+1, Твердохліб, 90+4.
Минай: Бандура – Рогозинський (Гечев, 87), Нємчанінов, Мельник (Чуєв, 75), Ю. Кравчук, Гончар – Булеза, Петько (Шишка, 75), Вітенчук, Твердохліб – Вишневський (Коломоєць, 86).
Ворскла: Ісенко – Крупський, Кравець, Яворський (Черниш, 67), Пердута – Павлюк, Скляр – Кане (Лопес, 87), Олійник (Нестеренко, 67), Сефері – Степанюк.
Попередження: Мельник, 12, Шишка, 88 – Кравець, 15, Яворський, 41, Кане, 79, Крупський, 82.