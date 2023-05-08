Україна

Нападник СК Дніпро-1 забив історичний для себе м'яч.

Дніпро-1 здобув вольову перемогу над Чорноморцем на межі від скандалу в двадцять четвертому турі чемпіонату України.

Переможний гол в тому матчі забив нападник Артем Довбик. Для нього цей м'яч став 21 в цьому сезоні в УПЛ, завдяки чому він увійшов у ТОП-10 гравців за кількістю голів в одному сезоні.

Футболіст Сезон Клуб Ігри Голи (з пенальті) 1 Генріх МХІТАРЯН 2012/2013 Шахтар 29 25 (1) 2 Алекс ТЕЙШЕЙРА 2015/2016 Шахтар 15 22 (5) 3 Сергій РЕБРОВ 1997/1998 Динамо 29 22 (5) Максим ШАЦЬКИХ 2002/2003 Динамо 29 22 (1) 5 Андрій ВОРОБЕЙ 2000/2001 Шахтар 24 21 (4) 6 Артем ДОВБИК 2022/2023 Дніпро-1 24/25 21 (7) 7 Олег МАТВЄЄВ 1996/1997 Шахтар 25 21 (6) 8 Олексій БЄЛІК 2002/2003 Шахтар 28 21 9 Факундо ФЕРРЕЙРА 2017/2018 Шахтар 30 21 (1) 10 Арсен АВАКОВ 1994/1995 Торпедо 33 21 (6)

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Артем Довбик - головна трансферна ціль Трабзонспора за найближче вікно переходів.