Нападник СК Дніпро-1 забив історичний для себе м'яч.
Артем Довбик, фото УПЛ
08 травня 2023, 18:22
Дніпро-1 здобув вольову перемогу над Чорноморцем на межі від скандалу в двадцять четвертому турі чемпіонату України.
Переможний гол в тому матчі забив нападник Артем Довбик. Для нього цей м'яч став 21 в цьому сезоні в УПЛ, завдяки чому він увійшов у ТОП-10 гравців за кількістю голів в одному сезоні.
|
|
Футболіст
|
Сезон
|
Клуб
|
Ігри
|
Голи (з пенальті)
|
1
|
Генріх МХІТАРЯН
|
2012/2013
|
Шахтар
|
29
|
25 (1)
|
2
|
Алекс ТЕЙШЕЙРА
|
2015/2016
|
Шахтар
|
15
|
22 (5)
|
3
|
Сергій РЕБРОВ
|
1997/1998
|
Динамо
|
29
|
22 (5)
|
|
Максим ШАЦЬКИХ
|
2002/2003
|
Динамо
|
29
|
22 (1)
|
5
|
Андрій ВОРОБЕЙ
|
2000/2001
|
Шахтар
|
24
|
21 (4)
|
6
|
Артем ДОВБИК
|
2022/2023
|
Дніпро-1
|
24/25
|
21 (7)
|
7
|
Олег МАТВЄЄВ
|
1996/1997
|
Шахтар
|
25
|
21 (6)
|
8
|
Олексій БЄЛІК
|
2002/2003
|
Шахтар
|
28
|
21
|
9
|
Факундо ФЕРРЕЙРА
|
2017/2018
|
Шахтар
|
30
|
21 (1)
|
10
|
Арсен АВАКОВ
|
1994/1995
|
Торпедо
|
33
|
21 (6)
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Артем Довбик - головна трансферна ціль Трабзонспора за найближче вікно переходів.