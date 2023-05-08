Дніпро-1 здобув вольову перемогу над Чорноморцем на межі від скандалу в двадцять четвертому турі чемпіонату України.

Переможний гол в тому матчі забив нападник Артем Довбик. Для нього цей м'яч став 21 в цьому сезоні в УПЛ, завдяки чому він увійшов у ТОП-10 гравців за кількістю голів в одному сезоні.

 

Футболіст

Сезон

Клуб

Ігри

Голи (з пенальті)

1

Генріх МХІТАРЯН

2012/2013

Шахтар

29

25 (1)

2

Алекс ТЕЙШЕЙРА

2015/2016

Шахтар

15

22 (5)

3

Сергій РЕБРОВ

1997/1998

Динамо

29

22 (5)

 

Максим ШАЦЬКИХ

2002/2003

Динамо

29

22 (1)

5

Андрій ВОРОБЕЙ

2000/2001

Шахтар

24

21 (4)

6

Артем ДОВБИК

2022/2023

Дніпро-1

24/25

21 (7)

7

Олег МАТВЄЄВ

1996/1997

Шахтар

25

21 (6)

8

Олексій БЄЛІК

2002/2003

Шахтар

28

21

9

Факундо ФЕРРЕЙРА

2017/2018

Шахтар

30

21 (1)

10

Арсен АВАКОВ

1994/1995

Торпедо

33

21 (6)

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Артем Довбик - головна трансферна ціль Трабзонспора за найближче вікно переходів.