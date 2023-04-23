Україна

Турецький клуб ще раз спробує здобути бомбардира Дніпра-1.

Нападник Дніпра-1 Артем Довбик може продовжити кар'єру в турецькій Суперлізі. Про це повідомляє Karadeniz Gazetesi.

У послугах 25-річного форварда зацікавлений Трабзонспор, який уже намагався домовитися про трансфер футболіста у минулому.

За інформацією джерела, після поразки від Сівасспора (1:4) новоспечений головний тренер Ненад Б'єліца провів зустріч із керівництвом клубу, представивши список із гравців, які можуть підсилити склад.

Першим у списку був українець Довбик. Також там були півзахисник Фенербахче Міха Зайц та воротар Бешикташа Ерсін Дестаноглу.

Чинний контракт Довбика розрахований до 31 грудня. Також відомо, що Дніпро-1 веде переговори із футболістом, щоб продовжити контракт.

Цього сезону Довбик провів 29 матчів, у яких забив 23 голи та віддав п'ять результативних передач. На даний момент він є найкращим бомбардиром УПЛ, маючи у своєму активі 18 голів.