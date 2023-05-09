Україна

Український форвард висловився про свою травму та можливий виклик до головної команди країни.

Нападник донецького Шахтаря Мар'ян Швед прокоментував процес відновлення від травми, а також висловився про бажання зіграти за національну збірну України.

"Можна сказати, що відновлювальний процес ще триває. У мене ще болить після ігор та деколи під час матчів, але це потрібно пройти — працювати у залі, проводити процедури. З кожним днем все краще та краще. Потрібно закачувати м'язи, щоб менше боліло. Я сам не можу відповісти, у чому складність травми Воно у мене просто болить. Буває по-різному, різні болі. Я докторам не можу пояснити".

"Для виклику у збірну України треба забивати голи. Все просто. Буду забивати — викличуть. Потрібно викладатися у кожній грі, перемагати, робити результативні дії й тоді на тебе звернуть увагу. Звичайно, кожен футболіст хоче потрапити у збірну, я — не виключення. Потрібно працювати. Чи допоможу я — вирішить тренерський штаб. Моє завдання — працювати та допомогти клубу стати чемпіоном", — сказав Мар'ян Швед в коментарі для ВЗБІРНА.

У поточному сезоні Мар'ян Швед провів за Шахтар 12 поєдинків, у яких він забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.