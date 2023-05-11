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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють дніпровський Дніпро-1 та Олександрія.

Дніпровський Дніпро-1 та Олександрія зіграють на ужгородському Авангарді перенесений двічі матч першого туру української Прем'єр-ліги.

Олександр Кучер, після перемоги над одеським Чорноморцем (2:1), не став змінювати стартовий склад своєї команди.

Руслан Ротань, на тлі нічиєї проти Шахтаря (1:1), долучив до центрального трикутника Сігеєва, тоді як Кожушко зіграє на правому фланзі атаки.

Дніпро-1: Рибак — Адамюк, Сарапій, Сваток, Назаренко — Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк, Піхальонок, Бланко — Довбик.

Запасні: Кінарейкін, Каплієнко, Матарріта, Гомес, Федорів, Є. Пасіч, Хайнер, Лучкевич, Пеглоу, Танковський, Когут, Підлепенець.



Олександрія: Шевченко — Скорко, Логінов, Бабогло, Копина — Рибалка, Сігеєв, Михайленко — Кожушко, Ковалець, Мірошніченко.

Запасні: Єрмаков, Чубатий, Ващенко, Кулаков, Гунічев, Матюшенко, Бондаренко, Кобзар, Мустафаєв.



Гра Дніпро-1 — Олександрія почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.