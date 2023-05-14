До вашої уваги трансляція матчу 26 туру чемпіонату України.
Гравці Зорі, ФК Зоря
14 травня 2023, 12:12
У неділю, 14 травня, відбудеться матч 26 туру української Прем'єр-ліги, в якому харківський Металіст прийме луганську Зорю.
Гра проходитиме в Ужгороді на стадіоні Авангард. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.
Головним арбітром матчу буде Андрій Коваленко, а допомагатимуть йому Євген Петраков та Сергій Приступа.
Онлайн трансляція:
Після 25 турів Зоря набрала 55 очок та посідає друге місце у турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від Дніпра-1 на три бали. Металіст має 22 очки та передостаннє, 15 місце.