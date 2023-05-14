Україна

До вашої уваги трансляція матчу 26 туру чемпіонату України.

У неділю, 14 травня, відбудеться матч 26 туру української Прем'єр-ліги, в якому харківський Металіст прийме луганську Зорю.

Гра проходитиме в Ужгороді на стадіоні Авангард. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Головним арбітром матчу буде Андрій Коваленко, а допомагатимуть йому Євген Петраков та Сергій Приступа.

Онлайн трансляція:

Після 25 турів Зоря набрала 55 очок та посідає друге місце у турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від Дніпра-1 на три бали. Металіст має 22 очки та передостаннє, 15 місце.