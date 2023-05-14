Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 26-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють харківський Металіст та луганська Зоря.

Харківський Металіст та луганська Зоря зіграють поміж собою в рамках двадцять шостого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Авангард в Ужгороді.

Періца Огнєнович, після перемоги наді Львовом (1:0), залучив до стартового складу Мизюка до центру захисту, тоді як Чідомере повернеться до трикутника в центрі поля, а Наумець зіграє праворуч в атакувальній трійці.

Патрік ван Леувен, на тлі перемоги над харківським Металістом 1925 (3:0), використав із перших хвилин Імерекова в центрі захисту, тоді як Бражко повернувся до опорної зони.

Металіст: Єрмолов — Романюк, Мизюк, Ралюченко, Коррал — Чідомере, Панасенко, Демченко — Наумець, Прядун, Картушов.

Запасні: Костик, Шумілов, Синчук, Чайковський, Багачанський, Рязанцев, Даніель, Влага, Самуел, Ніколишин.



Зоря: Сапутін — Бутко, Імереков, Батагов, Вантух — Бражко, Шахов — Русин, Булеца, Антюх — Герреро.

Запасні: Кучерук, Турбаєвський, Снурніцин, Полегенько, Сміян, Мороховець, Почапський, Хахльов, Погорілий, Мишньов.



Гра Металіст — Зоря почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.