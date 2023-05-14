Україна

Керманич Зорі — про розгромну перемогу над Металістом в матчі УПЛ.

У рамках 26-го туру української Прем'єр-ліги луганська Зоря познущалася з оборони харківського Металіста, здобувши розгромну перемогу з рахунком 5:0.

Головний тренер луганського клубу Патрік ван Леувен поділився враженнями від цього протистояння.

"Ми розпочали гру впевнено, забили багато і багато ще не забили. У другому таймі гра не була настільки видовищна, але ми забили ще та перемогли.

Ми розуміли гру Металіста, адже розбирали її на тренуваннях. Все розповіли та показали нашим гравцям. Забили на початку два швидких м’ячі, які дали ще більше впевненості у своїх діях.

У Зорі є шанс на чемпіонство? Ми про це знаємо, але наразі задача — виходити на поле та забирати максимум з кожного поєдинку і виходячи з цього — бути якомога вище у турнірній таблиці", — цитує слова Патріка ван Леувена офіційний сайт Зорі.

Дивитися відео голів та огляд матчу Металіст — Зоря ви можете на Football.ua.