Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 14 травня 2023 року, 14:00.
ФК Верес Рівне
14 травня 2023, 18:10
У рамках 26-го туру української Прем'єр-ліги рівненський Верес здобув мінімальну перемогу над харківським Металістом 1925.
Автором єдиного голу у цій зустрічі став Геннадій Пасіч, що коштував харків'янам набраних очок у цій зустрічі.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Верес — Металіст 1925 в 26 турі української Прем'єр-ліги-2022/23:
Верес — Металіст 1925 1:0
Гол: Пасіч, 49.
Верес: Когут — Гагун, Вовченко, Курко, Балан — Кучеров, Кльоц — Пасіч (Вадовський, 90+2), Лебеденко (Дахновський, 81), Блізніченко (В. Шарай, 81) — Гайдучик (Шестаков, 75).
Металіст 1925: Мозіль — Рудавський (Курило, 55), Є. Ткачук, Безуглий, Жичиков — Габелок — Абдуллаєв (Коваленко, 63), А. Ткачук (Енріке, 83), Кравченко (Вачіберадзе, 54), Ременюк — Островський (Чирук, 54).
Попередження: Шестаков — Жичиков.
Вилучення: Курило, 59 (пряма червона).