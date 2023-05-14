Україна

Перемогу команді Юрія Вірта приніс гол у виконанні Геннадія Пасіча.

У матчі 26 туру української Прем'єр-ліги рівненський Верес на своєму полі здобув мінімальну перемогу над харківським Металістом 1925 з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий на початку другого тайму, коли Геннадій Пасіч скористався передачею Олександра Лебеденка.

Також зазначимо, що з 59 хвилини харків'яни грали у меншості після вилучення Ігоря Курило, який з'явився на полі за чотири хвилини до цього моменту.

Таким чином Верес здобув першу перемогу в останніх трьох матчах, а Металіст 1925 не може виграти в чотирьох іграх поспіль, де було дві поразки.

Після 26 турів Верес набрав 27 очок та піднявся на десяте місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Металіста 1925 — ті ж 27 балів та 12 рядок перед зоною вильоту.

Верес — Металіст 1925 1:0

Гол: Пасіч, 49.

Верес: Когут — Гагун, Вовченко, Курко, Балан — Кучеров, Кльоц — Пасіч (Вадовський, 90+2), Лебеденко (Дахновський, 81), Блізніченко (В. Шарай, 81) — Гайдучик (Шестаков, 75).

Металіст 1925: Мозіль — Рудавський (Курило, 55), Є. Ткачук, Безуглий, Жичиков — Габелок — Абдуллаєв (Коваленко, 63), А. Ткачук (Енріке, 83), Кравченко (Вачіберадзе, 54), Ременюк — Островський (Чирук, 54).

Попередження: Шестаков — Жичиков.

Вилучення: Курило, 59 (пряма червона).