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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 26-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють ковалівський Колос та Олександрія.

Ковалівський Колос та Олександрія зіграють заключний матч у рамках двадцять шостого туру української Прем'єр-ліги.

Ярослав Вишняк, після перемоги над рівненським Вересом (1:0), залучив до стартового складу Чоботенка до центру захисту, тоді як Богданов повернувся до опорної зони.

Руслан Ротань, на тлі нічиєї проти Дніпра-1 (1:1), використав із перших хвилин Мустафаєва праворуч в атаці.

Колос: Волинець — Кравченко, Чоботенко, Новак, Чорноморець — Богданов, Мілько — Ільїн, Оріховський, Болбат — Лисенко.

Запасні: Фесюн, Пахолюк, Зозуля, Золотов, Ємець, Криворучко, Мякушко, Велетень, Гусол, Ісаєнко, Попов.



Олександрія: Шевченко — Скорко, Логінов, Бабогло, Копина — Михайленко, Сігеєв, Ковалець — Мустафаєв, Кулаков, Мірошніченко.

Запасні: Єрмаков, Горох, Савченко, Чубатий, Ващенко, Кожушко, Гунічев, Шулянський, Матюшенко, Бондаренко, Кобзар.



Гра Колос — Олександрія почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.