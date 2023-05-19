Україна

Полтавці обійшли криворіжців у турнірній таблиці.

У матчі 27-го туру УПЛ Ворскла на своєму домашньому стадіоні в Полтаві приймала Кривбас. Обидві команди здобули перемоги у попередньому турі та знаходяться на сусідніх місцях у турнірній таблиці УПЛ.

Суперники показали абсолютно рівну гру з однаковою кількістю небезпечних моментів, проте підопічні Скрипника своїм шансом скористались. На 62-ій хвилині Бацула виконав подачу з лівого флангу на протилежний бік штрафного, де Степанюк головою поцілив у лівий кут воріт. 1:0. До речі, цей м'яч став 500-м домашнім голом Ворскли в УПЛ.

Завдяки перемозі "ворскляни" обійшли Кривбас у турнірній таблиці. Тепер у полтавців 36 очок і 6 місце в таблиці. Криворіжці сьомі та мають на один заліковий бал менше.

Ворскла – Кривбас 1:0

Гол: Степанюк, 62

Ворскла: Ісенко — Рамірес, Павлюк, Кане — Кравець, Пердута, Бацула, Скляр, Челядін (Юрченко, 72) — Сефері (Чеснаков, 90+1), Степанюк (Крупський, 82)

Кривбас: Кліщук — Дібанго, Стецьков, Рябов (Опанасенко, 81), Хомченовський — Задерака, Капіч, Соса (Семотюк, 60), Понєдєльнік — Луньов (Кораблін, 78), Дебелко

Попередження: Сефері, 21, Павлюк, 42 — Дібанго, 28, Задерака, 35, Соса, 50.