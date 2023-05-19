Україна

Головний тренер "гірників" — про перемогу над Вересом.

Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч дав коментар після важкої перемоги своєї команди над Вересом в матчі чемпіонату України.

"Чемпіонат — це марафон. Крім техніки і тактики — тут важливу роль грає психологічний фактор. Це перший рік нашого нового проєкту. В нас багато нових футболістів, ми багато експериментуємо. Звісно, команда відчуває стрес. Ніхто майже з них не грав раніше на такому рівні. Ми за три гри до чемпіонства у перший рік цього проєкту. Ціна помилки — дуже велика. І тому — великий респект команді.

Насправді, ми в кожному матчі заслуговуємо на більше. Йти на перерву за рахунку — 3:0. Свою роль грає психологічна нестабільність молодої команди. Але в нас є люди, які додають балансу. Це Ярослав Ракицький, Тарас Степаненко, Микола Матвієнко — це дуже важливо для нас.

Ці заключні три гри чемпіонату — як фінали для нас. А фінали — не граються, фінали — виграються. І це матчі, в яких також треба вміти терпіти. Вітаю команду з трьома очками і готуємося до Зорі", — наводить слова Йовічевіча офіційний сайт Вереса.

Нагадаємо, раніше головний тренер Дніпра-1 Олександр Кучер заявив, що не слідкує за результатами Шахтаря.