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Головний тренер дніпрян фокусується на своїй команді.

Головний тренер Дніпра-1 Олександр Кучер прокоментував перемогу своєї команди у матчі з Колосом та протистояння з Шахтарем.

"Ми провели сьогодні два різних тайми. До перерви у нас не було десь концентрації і збірності, через що дали багато шансів відзначитись команді суперника – вони забили гол, а могли забити ще більше. У першому таймі наші хлопці не були схожими на себе. Ми не можемо так виходити на гру і одразу спочатку матчу припускатися стількох помилок, а повинні бути зібраними, сконцентрованими і агресивними.

А те, що було у першому таймі, то якийсь дурдом був. Але у перерві ми переговорили і у другому таймі команда вийшла із іншим настроєм – бігла вперед і не дала щось зробити супернику біля власних воріт. Найголовніше було, коли вже ми заб’ємо другий м’яч. Хлопці у цьому плані молодці – вони терпіли до кінця і були нагороджені цим голом. Дуже важлива для нас перемога. Тепер будемо рухатися далі і готуватися до наступних матчів.

Гуцуляк? У нього зараз пошкодження і будемо чекати на його скоріше відновлення, адже це важливий для нас гравець. Зараз у нас день паузи, після чого подивимося на його динаміку відновлення. Якщо буде краще, то звісно, будемо його чекати вже у наступному матчі, а якщо він відчуватиме якийсь дискомфорт, то ми, звичайно, не станемо ризикувати його здоров’ям.

Чи слідкую за результатами Шахтаря? Звісно, що ми дивимося на свою гру, що нам треба покращувати, де у нас є проблеми. Шахтар грає у свою гру і нам немає сенсу за цим слідкувати", — наводить слова Кучера офіційний сайт дніпрян.

Нагадаємо, на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу чемпіонату України між Дніпром-1 та Колосом.