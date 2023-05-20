Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 27-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Олександрія та Динамо Київ.

Олександрія прийматиме київське Динамо на Ніці в рамках двадцять сьомого туру української Прем'єр-ліги.

Руслан Ротань, після перемоги над ковалівським Колосом (2:0), залучив до стартового складу Рибалку до центрального трикутника, тоді як Кожушко вийде ліворуч в атаці.

Олександр Шовковський, на тлі поразки від одеського Чорноморця (2:3), використав із перших хвилин Тимчика на правому фланзі захисту, тоді як Шепелєв зіграє в опорній зоні, а Перріс та Кабаєв розташуються на флангах півзахисту.

Олександрія: Шевченко — Скорко, Логінов, Бабогло, Копина — Рибалка, Сігеєв, Ковалець — Мустафаєв, Кулаков, Кожушко.

Запасні: Горох, Савченко, Чубатий, Ващенко, Калітвінцев, Шулянський, Матюшенко, Бондаренко, Кобзар, Єрмаков.



Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Дячук, Сирота, Вівчаренко — Шепелєв, Андрієвський — Перріс, Буяльський, Кабаєв — Ванат.

Запасні: Бущан, Боль, Рамірес, Гармаш, Караваєв, Лонвейк, Малиш, Царенко, Беніто, Волошин, Рамадані, Моргун.



Гра Олександрія — Динамо Київ почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.