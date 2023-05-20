Україна

Стали відомі чергові рішення Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ.

Відбулося чергове засідання Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ, за підсумками якого було ухвалено декілька рішень.

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань отримав три матчі дискваліфікації (два з яких умовно) за нецензурні висловлювання на адресу представника Дніпра-1 під час перенесеного матчу першого туру УПЛ. Також Олександрія заплатить штраф у розмірі 20 тисяч гривень.

За підсумками того ж матчу таку ж дискваліфікацію отримав адміністратор Дніпра-1 Вадим Комардін, який нецензурно висловлювався на адресу головного тренера Олександрії. Крім цього, Дніпро-1 заплатить 20 тисяч штрафу.

За тією ж грою з Олександрією, за неналежну поведінку на чотири матчі (один із яких — умовно) дискваліфікований півзахисник Дніпра-1 Жоан Пеглоу.

Також було виписано два штрафи за недотримання заходів безпеки, зокрема за порушення вимог щодо проведення матчів УПЛ без глядачів під час воєнного стану.

Минай отримав штраф у розмірі 10 тисяч гривень за гру із Дніпром-1. Тим часом, Дніпро-1 заплатить 20 тисяч гривень за вболівальників на матчі з Олександрією.

Нагадаємо, що відповідно до рішення Виконавчого комітету УАФ кошти перераховуються на платформу United24.