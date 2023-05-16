Україна

Відбулося чергове засідання Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ.

Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті оголосила підсумки чергового засідання Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ.

За порушення Регламенту УПЛ та додаткових заходів безпеки для організації та проведення футбольних матчів в Україні серед професіональних футбольних клубів в умовах воєнного стану під час матчу 24 туру УПЛ Шахтар — Минай, який відбувся 3 травня, зокрема, за порушення вимог щодо проведення матчу без глядачів, зобов’язав Шахтар сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 15 000 грн.

За порушення додаткових заходів безпеки для організації та проведення футбольних матчів в Україні серед професіональних футбольних клубів в умовах воєнного стану під час матчу 25 туру УПЛ Верес — Колос, який відбувся 8 травня, а саме — за повторне порушення вимог щодо проведення матчу без глядачів, зобов’язав Верес сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 20 000 грн.

Нагадаємо, що згідно з рішенням Виконавчого комітету УАФ кошти, які отримує УАФ від клубів, перераховуються на платформу United24.

Раніше повідомлялося, що КДК УАФ дискваліфікував нападаючого Динамо Владислава Ваната на три матчі.